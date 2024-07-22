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Журнал Time выпустил креативную обложку о Байдене и Харрис

Журнал Time обыграл свою старую обложку о Байдене и Харрис

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TIME

Журнал Time на своей обложке показал фотографию ног, уходящих из кадра, принадлежащих президенту США Джо Байдену, а также вице-президенту Камале Харрис, входящей на обложку с левого края издания.

Эта обложка повторяет тему предыдущего выпуска 28 июня, где журнал отразил провальные дебаты между Байденом и республиканцем Дональдом Трампом. На той обложке Байден покидал кадр, а слово «паника» сопровождало изображение.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Байден также заявил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе. После этого Байден поддержал Камалу Харрис в качестве кандидата на пост американского лидера от Демократической партии.

Байден также заявил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе.

Председатель коалиции темнокожих членов конгресса Стивен Хорсфорд и руководитель комитета по политическим действиям CBС Грегори Микс опубликовали совместное заявление, в котором выразили поддержку решению Джо Байдена покинуть президентскую гонку. В заявлении отмечается, что американцы благодарны нынешнему президенту.

Ранее в МИД прокомментировали ситуацию с президентской гонкой в США.

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