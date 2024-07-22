Кеннеди-младший прокомментировал выборы кандидата в президенты от демократов

Роберт Кеннеди — младший заявил, что выбирать нового претендента на высший государственный пост от Демократической партии надо путем открытого голосования. Об этом сообщается на его странице в X (ранее Twitter).

Он подчеркнул, что подобное необходимо сделать вместо того чтобы выдвигать кандидата, который был выбран элитой Национального комитета Демократической партии. Кеннеди-младший считает, что нужно использовать нейтральные опросы для определения кандидата, у которого будут наивысшие шансы победить Дональда Трампа.

До этого стало известно, что решение президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки хранилось в строжайшем секрете.

Также бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон и его супруга Хиллари Клинтон поддержали идею выдвижения вице-президента США Камалы Харрис кандидатом в президенты.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он заявил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе.

Ранее в МИД РФ призвали расследовать сговор по сокрытию ментального состояния Байдена.