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Харрис заявила о намерении добиться выдвижения кандидатом в президенты США

Харрис: я намерена добиться выдвижения кандидатом в президенты США

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Kevin Lamarque/Reuters

Вице-президент США Камала Харрис заявила о желании стать кандидатом от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах главы государства. Об этом, ссылаясь на пресс-службу предвыборного штаба действующего президента страны Джо Байдена, сообщает ТАСС.

Харрис сказала, что для нее является честью получить поддержку со стороны Байдена, и она намерена добиться права выдвижения кандидатом в президенты страны.

Вице-президент подчеркнула, что она намерена сделать все возможное для объединения демократов и всех граждан страны и победить на предстоящих президентских выборах.

Харрис отметила, что до выборов осталось 107 дней, и демократы будут бороться и победят.

До этого бывший президент США, демократ Барак Обама воздержался от поддержки кандидатуры Харрис и выразил уверенность, что Демократическая партия «сможет организовать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат».

Ранее Байден объявил, что выходит из президентской гонки.

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Выборы в США — 2024
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