Маск прокомментировал решение Байдена о выходе из предвыборной гонки

Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание на тот факт, что сотрудники Белого дома узнали о выходе президента США Джо Байдена из предвыборной гонки благодаря публикации в социальной сети Х (ранее Twitter).

Маск написал, что советники Белого дома узнали о том, что Байден выходит из президентской гонки, прочитав сообщение в соцсети.

До этого бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон и его супруга Хиллари Клинтон поддержали идею выдвижения вице-президента США Камалы Харрис кандидатом в президенты.

21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он заявил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе.

Также Байден поддержал Камалу Харрис в качестве кандидата на пост американского лидера от Демократической партии. Решение о выдвижении должна принять национальная конвенция Демократической партии.

Политолог Константин Блохин заявил, что у Камалы Харрис мало шансов стать президентом США.

Ранее в МИД РФ призвали расследовать сговор по сокрытию ментального состояния Байдена.