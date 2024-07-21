Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск прокомментировал решение Байдена о выходе из предвыборной гонки

Маск обратил внимание на то, что в Белом доме узнали о решении Байдена из Х

close
100%
Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание на тот факт, что сотрудники Белого дома узнали о выходе президента США Джо Байдена из предвыборной гонки благодаря публикации в социальной сети Х (ранее Twitter).

Маск написал, что советники Белого дома узнали о том, что Байден выходит из президентской гонки, прочитав сообщение в соцсети.

До этого бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон и его супруга Хиллари Клинтон поддержали идею выдвижения вице-президента США Камалы Харрис кандидатом в президенты.

21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он заявил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе.

Также Байден поддержал Камалу Харрис в качестве кандидата на пост американского лидера от Демократической партии. Решение о выдвижении должна принять национальная конвенция Демократической партии.

Политолог Константин Блохин заявил, что у Камалы Харрис мало шансов стать президентом США.

Ранее в МИД РФ призвали расследовать сговор по сокрытию ментального состояния Байдена.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами