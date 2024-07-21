Туск заявил, что Байден принял самое трудное решение в жизни, снявшись с выборов

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение действующего главы Соединенных Штатов Джо Байдена выйти из предвыборной гонки является самым трудным в его жизни. Об этом сообщает ТАСС.

«Господин президент Джо Байден, вы приняли множество трудных решений, благодаря которым Польша, Америка и весь мир стали более безопасными, а демократия и свобода — сильнее. Я знаю, что вы руководствовались тем же, объявляя это последнее решение. Возможно, самое трудное в вашей жизни», — заявил Туск.

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Республиканской партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

До этого телеканал CNN сообщил, что около полусотни бывших американских чиновников, дипломатов и политических деятелей призвали Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке.

Ранее Трамп назвал своего альтернативного соперника вместо Байдена.