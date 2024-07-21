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Суд встал на сторону Трампа в деле о клевете о его связях с Россией

Суд отклонил просьбу не рассматривать иск Трампа в деле о клевете о связях с РФ

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Tom Brenner/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп добился успеха в судебном процессе против cовета Пулитцеровской премии. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп обвинил совет в клевете за утверждения о якобы имеющихся связях бывшего главы государства с Россией. В 2022 году совет публично подтвердил решение о присуждении Пулитцеровской премии газетам New York Times и Washington Post за серию статьей экс-президента с Москвой, тем самым отказавшись принять во внимание жалобы Трампа на то, что в этих статьях содержатся многочисленные ложные утверждения, опровергнутые докладом специального прокурора Роберта Мюллера.

В свою очередь, ответчики потребовали, чтобы иск Трампа был отклонен судом.

Суд в штате Флорида посчитал, что совет премии своими действиями скрыл от читателей важную для них информации. Поэтому требование совета Пулитцеровской премии об отклонении иска Трампа не было удовлетворено.

До этого судья отклонил просьбу Трампа отложить срок выплаты по иску писательнице Джин Кэрролл на сумму $83,3 млн по делу о клевете.

Ранее Трампа обвинили в получении денег от Китая.

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