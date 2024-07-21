В России назвали решение Байдена черным днем для Киева и Европы

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что заявление президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки стало черным днем для Киева и Европы.

«Сегодня черный день для [Владимира] Зеленского и Европы, они не любят Трампа», — сказал он.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Байден также заявил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе. После этого Байден поддержал Камалу Харрис в качестве кандидата на пост американского лидера от Демократической партии.

Байден также заявил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе.

Кандидат в президенты США от партии республиканцев Дональд Трамп заявил, что Джо Байден войдет в историю Соединенных Штатов как худший президент.

Ранее МИД РФ отреагировал на выход Байдена из президентской гонки в США.