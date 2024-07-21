В Госдуме призвали привлечь к ответственности за войну на Украине

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после того, как Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки, его следует привлечь к ответственности за развязывание военного конфликта на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его мнению, Байден создал проблемы в США и во всем мире, и, увидев, что у него нет шансов на второй срок, «бежал, не дождавшись выборов».

»[Байдена] надо привлекать к ответственности за: развязанную войну на Украине; разрушение экономики европейских государств; санкционную политику против России и других стран», — заявил Володин.

21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он добавил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе. Также Байден поддержал Камалу Харрис в качестве кандидата на пост американского лидера от Демократической партии.

Ранее в Белом доме рассказали о состоянии Байдена, заболевшего коронавирусом.