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Байден еще в субботу собирался продолжать участие в гонке, но в воскресенье передумал

Reuters: вышедший из президентской гонки Байден еще в субботу хотел избираться

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Elizabeth Frantz/Reuters

Джо Байден еще в субботу ночью думал продолжать участие в предвыборной гонке, но днем в воскресенье принял решение выйти из борьбы за переизбрание. Об этом сообщает Reuters.

«Ночью в субботу Байден планировал остаться в президентской гонке 2024 года, но в воскресенье днем сообщил старшим сотрудникам, что снимает свою кандидатуру», — сказано в материале.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Байден также заявил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе. После этого Байден поддержал Камалу Харрис в качестве кандидата на пост американского лидера от Демократической партии.

Байден также заявил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе.

При этом он утверждает, что США «никогда не были в лучшем положении, чем сегодня». Байден заявил, что для него является большой честью быть президентом Соединенных Штатов.

Ранее Трамп отреагировал на решение Байдена выйти из президентской гонки.

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Выборы в США — 2024
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