Сенатор РФ рассказал, чем грозит выдвижение Хиллари Клинтон в президенты США

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что возможное выдвижение демократами кандидатуры Хиллари Клинтон на предстоящих выборах президента США поставит страну на грань гражданской войны.

«Выдвижение Хиллари, которую ненавидит больше половины Америки, и которая готова вцепиться в глотку [Дональду] Трампу в схватке за власть, поставит США на грань гражданской войны», — сказал Пушков.

21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он добавил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе. Также Байден поддержал Камалу Харрис в качестве кандидата на пост американского лидера от Демократической партии.

Решение о выдвижении должна принять национальная конвенция Демократической партии.

По данным опроса компании Bendixen & Amandi, проведенного 9 июля для газеты Politico, если бы экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон участвовала в президентской гонке, то она могла бы победить бывшего американского президента Дональда Трампа.

Ранее в Белом доме рассказали о состоянии Байдена, заболевшего коронавирусом.