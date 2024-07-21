Трамп отреагировал на решение Байдена выйти из президентской гонки

Джо Байден войдет в историю Соединенных Штатов как худший президент в истории, заявил кандидат в президенты страны Дональд Трамп. Так Трамп в интервью CNN прокомментировал выход Байдена из президентской гонки.

Также Трамп заявил, что победить Камалу Харрис на выборах будет намного легче, чем Байдена.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Байден также заявил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе. После этого Байден поддержал Камалу Харрис в качестве кандидата на пост американского лидера от Демократической партии.

Байден также заявил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе.

При этом он утверждает, что США «никогда не были в лучшем положении, чем сегодня». Байден заявил, что для него является большой честью быть президентом Соединенных Штатов.

Ранее МИД РФ отреагировал на выход Байдена из президентской гонки в США.