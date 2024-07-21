В Белом доме рассказали о состоянии Байдена, заболевшего коронавирусом

Состояние президента Соединенных Штатов Джо Байдена значительно улучшилось. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что в воскресенье утром Байден принял восьмую дозу препарата Paxlovid, при этом его состояние «значительно улучшилось».

21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки.

Накануне издание Bloomberg писало, что Байден во время одной из встреч на этой неделе планирует предпринять «последнюю отчаянную попытку» спасти предвыборную кампанию.

18 июля стало известно, что президент США Джо Байден не выступит на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе из-за заражения коронавирусом. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила, что глава государства был неоднократно вакцинирован против этого заболевания и поэтому оно протекает в легкой форме.

Ранее эксперт увидел политический подтекст в заражении Байдена COVID-19.