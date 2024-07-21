Израиль направит делегацию на переговоры по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился 25 июля направить израильскую делегацию для продолжения переговоров по сделке по Газе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на канцелярию премьера.

«Нетаньяху отдал распоряжение отправить переговорную делегацию для дальнейших переговоров в ближайший четверг (25 июля. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Ранее Нетаньяху говорил, что Израиль готов защищать себя любыми средствами, а каждый, кто атакует его, должен быть готов «заплатить очень высокую цену».

12 июля президент США Джо Байден заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС дали согласие на «рамочные» параметры перемирия в секторе Газе и работают над деталями.

15 июля глава израильского правительства Дмитрий Гендельман заявил, что все изменения, предложенные ХАМАС в проекте соглашения по урегулированию ситуации в секторе Газа, были отвергнуты Нетаньяху.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.