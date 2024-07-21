Стало известно, кого Байден считает кукловодом кампании против себя

Бывший президент США Барак Обама ничего не делает для того, чтобы действующий глава государства Джо Байден оставался в президентской гонке, что вызывает обиду со стороны Байдена. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

«Байден достаточно долго занимается политикой, чтобы предположить, что утечки, появляющиеся в СМИ в последние дни, координируются, чтобы усилить давление на него с целью отставки, по словам людей из его окружения», — говорится в материале.

Байден считает экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси зачинщиком кампании против себя, также он раздражен Обамой, так как видит в нем «закулисного кукловода».

По словам журналистов, президент США «затаил обиду» на Обаму еще с 2016-го года, когда был при нем вице-президентом. NYT утверждает, что Обама тогда отговорил Байдена баллотироваться на пост президента. В итоге на выборах демократов представляла Хиллари Клинтон, которая в итоге проиграла Дональду Трампу.

Газета уточняет, что последняя публичная встреча Байдена и Обамы была 17 июня.

Агентство Bloomberg до этого сообщило, что Байден во время одной из встреч на этой неделе планирует предпринять «последнюю отчаянную попытку» спасти предвыборную кампанию. В материале сказано, что рейтинги действующего лидера США остаются низкими.

Ранее кандидат на пост вице-президента США от республиканцев призвал Байдена уйти в отставку.