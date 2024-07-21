В США сообщили о планах Байдена совершить «последнюю попытку» переизбраться

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время одной из встреч на этой неделе планирует предпринять «последнюю отчаянную попытку» спасти предвыборную кампанию. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале сказано, что рейтинги действующего лидера США остаются низкими. Все больше политиков Демократической партии требуют, чтобы Байден вышел из предвыборной гонки. Такие требования только усилились после того, как Белый дом заявил о положительном тесте Байдена на коронавирус.

21 июля телеканал CNN сообщал, что более полусотни бывших американских чиновников, дипломатов и политических экспертов призвали президента США Джо Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке.

До этого американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщал, что демократы хотят видеть президента США Джо Байдена на своем посту до конца его действующего президентского срока, истекающего 20 января 2025 года.

Ранее кандидат на пост вице-президента США от республиканцев призвал Байдена уйти в отставку.