Шольц до сих пор пользуется ламповым телевизором

Канцлер ФРГ Олаф Шольц признался, что до сих пор пользуется ламповым телевизором. Об этом сообщает Bild.

«Этому устройству, вероятно, столько же лет, сколько и любимому портфелю Шольца», — пишут журналисты.

Признание насчет телевизора Шольц сделал во время мероприятия в Дрездене. Одной из главных его тем были электромобили, которые немцы не хотят покупать.

Канцлер ФРГ рассказал, что его ламповый телевизор, хоть и стар, но отлично работает. По словам политика, когда он видит новую модель, то думает про себя, что скоро все равно появится новая и отказывается от покупки. Шольц считает, что немцы не покупают электрокары, потому что руководствуются той же логикой. И все же он призвал соотечественников «рискнуть».

В сентябре 2022 года Шольц рассказал, что черный портфель, которым он активно пользуется, был приобретен им 40 лет назад. Политик отметил, что носит в нем очки, бумаги и газеты.

Ранее Шольца окрестили «крайне непопулярным канцлером».