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В МИД Германии назвали наивным возможный отказ от размещения ракет США

Бербок: было бы наивно отказаться от размещения в Германии ракет США

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Annegret Hilse/Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung заявила, что было бы наивно отказаться от размещения в стране американских ракет.

Глава МИД ФРГ обратила внимание, что страна должна защищать себя и своих балтийских партнеров на фоне того, что Россия «постоянно наращивает арсенал». Этого можно добиться, в частности, путем усиления сдерживания и дополнительного оружия противостояния, считает дипломат.

Иное, по ее словам, «было бы не только безответственным, но и наивным».

До этого в Пентагоне заявили, что США в 2026 году начнут размещение в Германии дальнобойных ударных систем, которые должны значительно превзойти уже находящиеся в Европе орудия. Также Вашингтон пообещал разместить в ФРГ гиперзвуковое оружие. Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва может зеркально ответить на размещение американского вооружения средней и меньшей дальности.

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених заявил, что размещение на территории Германии новых ракет США в будущем может повысить риск военной эскалации.

Ранее Шольц назвал «очень хорошим» решение США разместить ракеты в Германии.

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