В Германии биографа Путина исключили из союза журналистов

Немецкого журналиста Хуберта Зайпеля исключили из союза журналистов за то, что он получил гонорар из России. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Объединение журналистов Netzwerk Recherche исключила из своих рядов журналиста и биографа Владимира Путина Хуберта Зайпеля», — сказано в материале.

Организация утверждает, что Зайпелю якобы заплатили €600 тысяч в ноябре прошлого года. При этом не сообщается, на основании чего союз пришел к такому выводу.

В ноябре 2023 года стало известно, что Хуберту Зайпелю, который брал интервью у Путина, грозит судебное разбирательство в Германии после сообщений о «получении гонорара из России».

Бывший работодатель Зайпеля — телерадиокомпания NDR — объяснила проведение досудебной проверки в отношении документалиста конфликтом интересов.

В пресс-службе компании подчеркнули, что тщательно рассмотрят положение дел и все процессы, которые связаны с заказом и реализацией фильмов, снятых журналистом для NDR. Там подчеркнули, что проверку проведет главный редактор Der Spiegel Штеффен Клусманн.

Ранее в США заявили об открытости Путина для обсуждения вопросов по Украине.