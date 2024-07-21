Политического будущего у Владимира Зеленского на Украине нет. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, слова которого передает «Лента.ру».

Джабаров заявил, что Зеленский столкнул Украину в пропасть. По словам сенатора, постоянные угрозы Зеленского в адрес РФ и отказ от мирного договора с Москвой привели к тому, что Украина потеряла огромное количество своих граждан.

«Поэтому я думаю, какой бы референдум ни был, будущего у Зеленского на Украине нет. Ему народ не простит, что он сотворил, что столкнул два братских народа», — сказал сенатор.

21 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Зеленскому, вероятно, необходимо будет провести референдум по вопросу мирных переговоров с Россией.

В этот же день заместитель директора программы по России и Евразии Chatham House Орыся Луцевич сказала, что Владимир Зеленский намекнул, что готов вести переговоры с РФ.

Ранее в офисе Зеленского допустили приезд Трампа на Украину.