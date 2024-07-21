Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России усомнились в политическом будущем Зеленского

Сенатор Джабаров: политического будущего у Зеленского на Украине нет

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Политического будущего у Владимира Зеленского на Украине нет. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, слова которого передает «Лента.ру».

Джабаров заявил, что Зеленский столкнул Украину в пропасть. По словам сенатора, постоянные угрозы Зеленского в адрес РФ и отказ от мирного договора с Москвой привели к тому, что Украина потеряла огромное количество своих граждан.

«Поэтому я думаю, какой бы референдум ни был, будущего у Зеленского на Украине нет. Ему народ не простит, что он сотворил, что столкнул два братских народа», — сказал сенатор.

21 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Зеленскому, вероятно, необходимо будет провести референдум по вопросу мирных переговоров с Россией.

В этот же день заместитель директора программы по России и Евразии Chatham House Орыся Луцевич сказала, что Владимир Зеленский намекнул, что готов вести переговоры с РФ.

Ранее в офисе Зеленского допустили приезд Трампа на Украину.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами