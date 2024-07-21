Ди Вэнс высказался о вмешательстве США в мировые конфликты

США не стоит пытаться принимать участие во всех мировых конфликтах. Об этом заявил американский сенатор и кандидат в вице-президенты страны от Республиканской партии Джей Ди Вэнс, пишет газета The Washington Post.

Парламентарий обратил внимание, что укрепление национальной безопасности — это не криминал. Более того, военнослужащие США всегда достойно показывают себя в боевых действиях.

Однако, по мнению законодателя, Вашингтон не обязательно должен вмешиваться в каждое противостояние в мире.

«Порой, друзья, это не наше дело, и надо держаться от него подальше», — подчеркнул Джей Ди Вэнс.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский обвинил кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии в непонимании происходящего в зоне конфликта. При этом он отметил, что в случае победы бывшего американского президента Дональда Трампа на выборах главы государства работа Киева с Вашингтоном «будет тяжелой».

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Республиканская партия официально объявила Трампа своим кандидатом в главы государства. При этом Демократическая партия еще не приняла окончательное решение о том, кто будет представлять ее на выборах.

Ранее Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну.