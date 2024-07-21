Аналитик усомнился в возможности энергетического кризиса в Венгрии

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), аналитик Игорь Юшков назвал маловероятной возможность возникновения энергетического кризиса в Венгрии. Об этом пишет RT.

Таким образом эксперт прокомментировал одну из статей в газете Politico, в которой говорится о риске начала энергетического кризиса на территории Венгрии из-за остановки транзита нефти из РФ через Украину. По мнению специалиста, авторы материала решили «немножко испугать» читателей.

Как сказал Юшков, в публикации присутствует ряд противоречий. Сначала в ней сообщается, что уже в ближайшее время Будапешт столкнется с дефицитом нефтепродуктов. Но дальше написано, что местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) обладают запасами топлива еще на 90 дней.

Также аналитик обратил внимание, что попавшая под украинские санкции компания «Лукойл» — не единственный экспортер российской нефти. Венгрия может начать закупать топливо у другой фирмы из РФ, тем самым компенсировав недостающие объемы поставок.

Кроме того, эксперт не исключил подписания дополнительного соглашения между Будапештом и «Лукойлом».

«Допсоглашение к контракту подразумевает, что просто перенесут точку сдачи–приемки нефти», — пояснил он.

В настоящее время топливо переходит в собственность Венгрии, как только попадает в Европу. Но, если точку сдачи–приемки нефти перенесут на границу РФ и Белоруссии или Белоруссии и Украины, то она уже не будет считаться подсанкционным товаром.

«Тогда по территории Украины пойдет нефть, принадлежащая венграм. И никаких претензий Украина к ним предъявить не может», — добавил Юшков.

В конце он уточнил, что Венгрия может избежать энергетического кризиса и другим способом. Ей просто придется закупать топливо у иных государств, но уже по более высокой цене по сравнению с российской нефтью.

Украинские власти ужесточили санкции в отношении «Лукойла» в июне 2024. Из-за этого российская компания фактически лишилась права использовать территорию Украины для транзита нефти в другие страны.

Ранее в Кремле рассказали, будет ли РФ пытаться разблокировать транзит нефти через Украину.