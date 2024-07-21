Эрдоган рассказал об усиленных нападках на Орбана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подвергается усиленным нападкам на Западе из-за своего плана по урегулированию на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, на Западе после саммита НАТО, куда он приехал, начали интенсивно критиковать Виктора Орбана.

«Они говорили: «Он сказал то, он сказал это, мы не согласны с тем, что сказал Виктор, то, что он сказал, — это не то, что нужно», — заявил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, Орбана критиковали и после визита в Москву и после визита в Пекин.

«Сейчас наша роль заключается в терпении. Я надеюсь, что благодаря этому терпению мы вместе сделаем все необходимое, когда придет время», — отметил Эрдоган.

До этого Эрдоган заявил, что страны — члены Европейского союза просчитывают, как отстранить Венгрию от председательства в Совете ЕС. Председательство Венгрии в Совете ЕС началось 1 июля, оно продлится до конца года.

15 июля сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию на фоне поездки венгерского премьера Виктора Орбана в Москву.

Ранее в Венгрии заявили о нападках «сторонников войны» на Орбана.