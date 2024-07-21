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Алиев рассказал, почему Азербайджан и Армения не могут подписать мирный договор

Алиев: Азербайджан не может заключить договор с Арменией из-за ее Конституции

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Пресс-служба президента Азербайджана/РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Конституцию Армении причиной, по которой страны не могут заключить мирный договор. Об этом он заявил на Втором Шушинском глобальном медиафоруме, передает Azertag.

Главным условием для подписания мирного договора является внесение изменений в этот документ, считает Алиев.

По его словам, в армянской Конституции есть ссылки на декларацию о независимости, которая представляет территориальную угрозу Азербайджану, поскольку в ней говорится об объединении Нагорного Карабаха с Арменией.

«То есть, пока этот пункт существует, мирное соглашение невозможно. И снова я хочу, чтобы все меня поняли правильно. Это абсолютно не является частью нашего вмешательства. Но с этим пунктом в их конституции это невозможно, потому что конституция выше любого другого документа, включая международный договор», — сказал азербайджанский президент.

Он добавил, что Баку не хочет оказаться в ситуации, когда однажды Ереван передумает, и азербайджанской стороне «снова придется делать то, что мы сделали в сентябре».

Алиев на международном медиафоруме также заявил о готовности мирного соглашения с Арменией на 80-90%.

Ранее Пашинян заявлял, что Армении нужна новая конституция.

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