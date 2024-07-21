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Турецкий аналитик заявил, что Эрдоган направил Западу послание об Украине

Аналитик Озер: лишь Турция способна вести переговоры напрямую с РФ и Украиной

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Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил западным странам послание о том, что только его страна может одновременно вести переговоры с РФ и Украиной. Об этом заявил аналитик Энгин Озер, передает РИА Новости.

Специалист обратил внимание, что США и их союзники до сих пор не достигли на Украине желаемого результата. Киеву не помогла даже всевозможная помощь со стороны зарубежных партнеров, подчеркнул он.

«Заявление, сделанное [Эрдоганом] относительно Украины, является посланием западному миру. Послание <...> заключается в том, что Анкара готова выступить посредником, и только Турция может вести переговоры напрямую с РФ и Украиной», — сказал Озер.

11 июля турецкий лидер провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Встреча состоялась в Вашингтоне, где в тот момент проходит саммит НАТО.

Во время беседы Эрдоган заверил главу другого государства в готовности Турции поддержать любые инициативы ради урегулирования конфликта. В том числе он имел в виду участие Анкары в переговорах между Москвой и Киевом в качестве посредника.

Ранее в Турции предложили создать «платформу мира» для урегулирования кризиса на Украине.

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