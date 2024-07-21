Эрдоган сообщил, что ЕС решает, как отстранить Венгрию от председательства

Страны — члены Европейского союза просчитывают, как отстранить Венгрию от председательства в Совете ЕС. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам, передает РИА Новости.

«Теперь они просчитывают, как отстранить Венгрию от ротационного председательства в ЕС», — сказал Эрдоган в самолете по возвращению из Турецкой Республики Северного Кипра.

Председательство Венгрии в Совете ЕС началось 1 июля, оно продлится до конца года.

15 июля сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию. Финское издание Helsingin Sanomat сообщало, что Швеция и Финляндия намерены бойкотировать министерские встречи ЕС, проводимые Венгрией из-за недавнего визита премьера страны Виктора Орбана в Москву.

До этого в Польше заявляли, что в ЕС разрабатывают «креативные идеи» по отстранению Венгрии.

Ранее в Венгрии заявили о нападках «сторонников войны» на Орбана.