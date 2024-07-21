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В Раде заявили о «подозрительном молчании» властей после слов Джонсона о границах Украины

Геращенко: власти Украины молчат после высказываний Джонсона о членстве в ЕС

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РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале обратила внимание, что власти Украины молчат после высказываний бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о вступлении Киева в ЕС и НАТО в обмен на украинские территории.

«Скандальная статья Бориса Джонсона, где он продвигает идею членства в ЕС и НАТО в обмен на украинские территории. Интересно, согласовывал ли он эти тезисы с украинскими властями?» — написала она.

По ее словам, в офисе президента Украины Владимира Зеленского «уже сутки подозрительно молчат».

Она отметила, что это может быть связано с тем, что власти Украины обсуждают вариант возможного прекращения активных боевых действий, а реальный план Киева «зондируется устами друзей».

«Если нет, то еще хуже. Потому что нарушает принцип: ничего об Украине без Украины», — добавила она.

До этого Борис Джонсон допустил отказ Украины от требования о границах 1991 года. По его словам, России при урегулировании украинского конфликта «придется отступить как минимум до границ, существовавших в 2022 году», а остальную часть страны необходимо «признать свободной». Джонсон уверен, что Дональд Трамп в случае переизбрания президентом США сможет закончить конфликт на правильных для Украины и Запада условиях.

Ранее Орбан написал, что Путин ждет новых переговоров с Киевом до конца года.

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