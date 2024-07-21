Руководство Херсонской области готово принять объективно настроенных представителей западных стран, чтобы показать им правду о преступлениях украинских военнослужащих. Такое заявление сделал губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Мы с радостью готовы принять любых объективно настроенных представителей Запада, чтобы показать им правду о том, <...> как украинские террористы пытаются обстрелами всячески помешать налаживанию мирной и созидательной жизни в регионе», — сказал он.

Также глава субъекта отметил, что правительство Херсонской области может рассказать иностранцам о процессе вхождения в состав РФ.

При этом, по словам Сальдо, власти региона не намерены принимать дополнительные меры для изменения позиции западных политиков. Речь идет о тех, кто не против и дальше «оставаться в плену лжи».

20 июля бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области. Из-за действий украинских войск пострадала женщина 1957 года рождения — у пенсионерки диагностировали осколочные ранения.

Ранее Сальдо назвал неминуемым уход ВСУ со всей территории Херсонской области.