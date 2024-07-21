Экс-премьер Британии рассказал об отношении Трампа к украинскому конфликту

Бывший президент США Дональд Трамп осознает, что поражение Украины в конфликте против РФ станет проблемой для американского руководства. Об этом в статье для газеты Daily Mail написал экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

Политик рассказал, что недавно провел переговоры с бывшим хозяином Белого дома. В том числе они обсуждали вооруженное противостояние между Киевом и Москвой.

«Что бы ни говорили некоторые другие республиканцы об Украине в прошлом, я верю, что Трамп понимает реальность: поражение Украины было бы огромным поражением для США», — подчеркнул Джонсон.

Он призвал оттеснить российские войска до границ февраля 2022 года и предоставить Киеву возможность присоединиться к НАТО и Европейскому союзу (ЕС). При этом экс-премьер уточнил, что для реализации этих инициатив западные страны должны предоставить Украине больше оружия и разрешить ей свободно его использовать.

20 июля Трамп выступил на митинге в городе Гранд-Рапидс, расположенном в штате Мичиган. Во время мероприятия экс-президент США пообещал остановить украинский конфликт и предотвратить третью мировую войну в случае своей победы на выборах в ноябре 2024 года.

Ранее в Госдепе США рассказали, как переизбрание Трампа может повлиять на поддержку Украины.