Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-премьер Британии рассказал об отношении Трампа к украинскому конфликту

Джонсон: Трамп понимает, что поражение Киева станет проблемой для Вашингтона

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп осознает, что поражение Украины в конфликте против РФ станет проблемой для американского руководства. Об этом в статье для газеты Daily Mail написал экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

Политик рассказал, что недавно провел переговоры с бывшим хозяином Белого дома. В том числе они обсуждали вооруженное противостояние между Киевом и Москвой.

«Что бы ни говорили некоторые другие республиканцы об Украине в прошлом, я верю, что Трамп понимает реальность: поражение Украины было бы огромным поражением для США», — подчеркнул Джонсон.

Он призвал оттеснить российские войска до границ февраля 2022 года и предоставить Киеву возможность присоединиться к НАТО и Европейскому союзу (ЕС). При этом экс-премьер уточнил, что для реализации этих инициатив западные страны должны предоставить Украине больше оружия и разрешить ей свободно его использовать.

20 июля Трамп выступил на митинге в городе Гранд-Рапидс, расположенном в штате Мичиган. Во время мероприятия экс-президент США пообещал остановить украинский конфликт и предотвратить третью мировую войну в случае своей победы на выборах в ноябре 2024 года.

Ранее в Госдепе США рассказали, как переизбрание Трампа может повлиять на поддержку Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами