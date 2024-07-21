Бразилия предложила принять Колумбию в состав БРИКС в качестве полноценного члена. Об этом рассказал посол республики в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес, передает ТАСС.

Журналисты поинтересовались у дипломата, какая страна Латинской Америки может следующий присоединиться к БРИКС. В ответ он сообщил, что недавно бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва выдвинул кандидатуру Колумбии.

«Этот вопрос обсуждается членами объединения», — добавил посол.

В апреле 2024 года в министерстве иностранных дел Бразилии заявили о желании Колумбии как можно скорее вступить в БРИКС. Пресс-служба внешнеполитического ведомства уточнила, что в ходе встречи на высшем уровне президент южноамериканского государства Густаво Петро поделился соответствующими планами с Луисом Инасиу Лолой да Силвой.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

На данный момент в БРИКС входят девять государств. Изначально членами клуба были РФ, КНР, Бразилия, Индия и Южно-Африканская Республика (ЮАР). Однако в августе 2023 года в Йоханнесбурге состоялся саммит, на котором было принято решение о расширении организации. В результате к ней присоединились Эфиопия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Иран.

Ранее в МИД РФ рассказали о решении стран — участниц БРИКС «взять паузу» в приеме новых членов.