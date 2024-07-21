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Экс-советник Пентагона раскритиковал официальную версию покушения на Трампа

Полковник Макгрегор призвал правительство США раскрыть правду об атаке на Трампа

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Gene J. Puskar/AP

Американское руководство должно рассказать людям правду о покушении на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) написал экс-советник министерства обороны страны, полковник Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что официальная версия нападения на кандидата в главы государства от Республиканской партии полна недостатков. По словам эксперта, в ней «больше дыр, чем в ломтике швейцарского сыра».

Из-за этого в СМИ начали распространяться ложные сведения о произошедшем. В том числе речь идет об информации, по которой Трампа пытались атаковать сразу несколько стрелков. Макгрегор подчеркнул, что эти данные не получили подтверждения.

«Пришло время услышать правду от администрации [президента США Джо] Байдена, какой бы неприглядной она ни была», — добавил бывший советник Пентагона.

Нападение на экс-хозяина Белого дома произошло 13 июля во время его предвыборного митинга в штате Пенсильвания. В политика несколько раз выстрелил молодой человек, который находился на крыше стоявшего рядом производственного здания. По информации газеты The New York Post, расстояние между постройкой и сценой составляло всего 120 метров.

Злоумышленника в лице 20-летнего Томаса Мэтью Крукса ликвидировали на месте. При этом Трамп получил легкое ранение — одна из пуль задела ухо. Его доставили в больницу, но довольно быстро выписали.

После покушения на своего оппонента Байден провел две встречи с американскими спецслужбами. Он рассказал, что попросил специалистов провести полностью независимый анализ.

Ранее Трамп заявил, что «получил пулю за демократию».

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Покушение на Трампа
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