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Трамп назвал своего альтернативного соперника вместо Байдена

Трамп заявил, что хотел бы конкурировать с губернатором Мичигана Уитмер

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Evan Vucci/AP

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе выступления в штате Мичиган заявил, что его губернатор, демократ Гретхен Уитмер могла бы стать удобным соперником на президентских выборах. Речь политика транслировал YouTube-канал LiveNOW from FOX.

«У вас здесь есть ужасный губернатор, который проделал ужасную работу — Уитмер. Я хотел бы баллотироваться против нее», — в шутку сказал Трамп.

При этом он указал на колебания в Демократической партии по поводу замены действующего главу США Джо Байдена в президентской гонке.

В ходе своего выступления политик также высказался о деятельности генерального директора компании SpaceX Илона Маска. Трамп назвал предпринимателя выдающимся человеком. По его словам, он был сильно впечатлен, когда увидел возвращение первых ступеней разработанных подчиненными Маска ракет на землю.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической – действующий президент Джо Байден. Оба отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену – 81 год. При этом Байден еще не был официально выдвинут в качестве кандидата, однако уже одержал победу на праймериз в ряде штатов. Однако его позиции ухудшились после провальных публичных дебатов с Трампом.

Ранее Трамп пообещал предотвратить Третью мировую войну.

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Выборы в США — 2024
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