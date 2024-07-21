В Туркменистане заявили о приверженности развитию связей с Евросоюзом

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил Урсулу фон дер Ляйен с повторным избранием на должность председателя Европейской комиссии. Об этом сообщает государственное агентство TDH.

В своем поздравлении Бердымухамедов выразил приверженность Туркменистана наращиванию связей с Евросоюзом (ЕС). Он отметил, что его страна поддерживает развитие отношений в рамках регионального сотрудничества между Центральной Азией и ЕС, выразив готовность приложить усилия для продвижения взаимовыгодного партнерства.

18 июля стало известно, что фон дер Ляйен переизбрали на новый пятилетний срок. Решение было принято в ходе заседания депутатов Европейского парламента нового созыва, которое прошло во французском городе Страсбурге.

По информации СМИ, кандидатуру фон дер Ляйен поддержал 401 депутат. Еще 284 парламентария высказались против и 15 законодателей решили воздержаться.

Ранее в Европейском парламенте рассказали о ненависти фон дер Ляйен к законодательному органу.