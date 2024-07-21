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Трамп рассказал о своем отношении к Маску

Трамп на митинге в штате Мичиган назвал Маска выдающимся человеком

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Jonathan Ernst/Gonzalo Fuentes/File Photo/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе первого после покушения митинга в городе Гранд-Рапидс, расположенном в штате Мичиган, высказался о деятельности генерального директора компании SpaceX Илона Маска. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале местной медиакомпании RSBN.

Во время выступления кандидат на пост главы государства от Республиканской партии назвал предпринимателя выдающимся человеком. По словам политика, он был сильно впечатлен, когда увидел возвращение первых ступеней разработанных подчиненными Маска ракет на землю.

«Он — выдающийся человек. Каждый раз, когда я ему звоню, он говорит: «У меня есть новая идея для ракеты, вам надо это услышать», — подчеркнул Трамп.

Первая ступень ракеты является ее самой нижней частью, оснащенной мощными двигателями и максимальным количеством топлива. Именно она поднимает ракету с земли, а после отделяется от основной конструкции.

Далее первая ступень либо падает в воду, либо приземляется на платформу для повторного использования. При этом последней технологией на данный момент обладает только компания SpaceX.

Покушение на экс-президента США произошло 13 июля на его митинге в штате Пенсильвания. В политика выстрелили несколько раз, ранив в ухо. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал, как ему удалось избежать летевших в него пуль.

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