В ООН отреагировали на подрыв нефтехранилища в Йемене

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к сдержанности после подрыва ВВС Израиля нефтехранилища в йеменском порту Ходейда. Обращение международного чиновника распространила его назвал атаку на порт Ходейда ответом на удар БПЛА по Тель-Авиву.

По словам израильского премьера, в ходе операции были поражены цели в 1800 км от границы Израиля. Нетаньяху уточнил, что враги Израиля должны понимать — нет места, куда не дотянется «длинная рука Государства Израиль».

При этом хуситы пообещали ответить на атаку на порт Ходейды.

Ранее было названо число самолетов, участвовавших в атаке Израиля на нефтехранилища в Йемене.