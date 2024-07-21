Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ООН отреагировали на подрыв нефтехранилища в Йемене

Генсек ООН Гутерреш призвал к сдержанности после подрыва нефтехранилища в Йемене

close
100%
Houthi Media Centre/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к сдержанности после подрыва ВВС Израиля нефтехранилища в йеменском порту Ходейда. Обращение международного чиновника распространила его назвал атаку на порт Ходейда ответом на удар БПЛА по Тель-Авиву.

По словам израильского премьера, в ходе операции были поражены цели в 1800 км от границы Израиля. Нетаньяху уточнил, что враги Израиля должны понимать — нет места, куда не дотянется «длинная рука Государства Израиль».

При этом хуситы пообещали ответить на атаку на порт Ходейды.

Ранее было названо число самолетов, участвовавших в атаке Израиля на нефтехранилища в Йемене.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами