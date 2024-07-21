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ЕС намерен получить доступ к британским рыболовецким водам

Telegraph: ЕС потребует доступ к британским рыболовецким водам

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Евросоюз намерен получить доступ к британским рыболовецким водам в обмен на сближение с Лондоном. Об этом пишет газета The Telegraph.

По информации издания, сближения с ЕС желает британский премьер Кир Стармер.

«Европейский союз потребует доступ к британским рыболовецким водам в обмен на более тесные отношения с Британией», — говорится в публикации.

Отмечается, что ЕС готовит список требований, которые он хочет предъявить на будущих переговорах с правительством Великобритании. Однако европейские дипломаты уточнили, что пока не понимают, чего именно хотят добиться новые британские власти.

До этого газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Великобритания и Евросоюз намерены провести двусторонний саммит в рамках попытки нового британского премьера Кира Стармера «перезагрузить» отношения с партнерами в Европе после Brexit.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.

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