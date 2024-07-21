В Венесуэле ввели дополнительные меры безопасности из-за выборов

Власти Венесуэлы ввели дополнительные меры безопасности в связи с проведением президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны и министерство внутренних дел страны.

Отмечается, что во время проведения президентских выборов запрещены демонстрации и массовые мероприятия. Также с 26 июля по 28 июля на всей территории страны будут закрыты сухопутные границы, вводится сухой закон — запрет на продажу алкогольных напитков, а также на ношение оружия. Исключение будет действовать для полицейских и военнослужащих.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на встрече с журналистами, что Вашингтон приветствует возобновление прямых переговоров между США и Венесуэлой.

Правительство Венесуэлы и администрация США провели первые виртуальные переговоры, во время которых условились продолжить взаимодействие для укрепления доверия и улучшения межгосударственных отношений.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Милея «сумасшедшим бандитом, укравшим самолет».