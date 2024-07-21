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В США объяснили одно из решений Трампа стремлением скорее закончить конфликт на Украине

RS: выбор Вэнса демонстрирует намерение Трампа остановить конфликт на Украине

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Gaelen Morse/Reuters

Решение экс-президента США и кандидата на президентских выборах Дональда Трампа выдвинуть сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента свидетельствует о его желании как можно скорее закончить конфликт на Украине. Об этом пишет издание Responsible Statecraft (RS).

«Это оглушающий упрек в адрес надоевшего, уходящего консенсуса по внешней политике. Это сильный сигнал о том, что Трамп, в случае победы на выборах, скорее всего, будет стремиться к скорейшему завершению конфликта на Украине», — говорится в публикации.

До этого газета The Washington Post писала, что сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс, недавно выдвинутый в президентской гонке на пост вице-президента США, заблокировал в Сенате утверждение более 30 американских послов после выяснения их взглядов на гендерно-нейтральную тематику и права сексуальных меньшинств.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.

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