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Володин прибыл на Кубу после визита в Никарагуа

Спикер думы Володин прибыл из Никарагуа на Кубу с делегацией депутатов

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин прибыл из Никарагуа на Кубу с делегацией депутатов. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет с российской думской делегацией приземлился в международном аэропорту имени Хосе Марти. Володин намерен встретиться с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Республики Куба Эстебаном Ласо.

Вместе с российским спикером на Кубу прилетели первый вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников, заместители председателя думы Александр Бабаков, Владислав Даванков и Борис Чернышов, руководитель фракции ЛДПР и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, а также председатели думских комитетов по энергетике, обороне, безопасности и противодействию коррупции и информационной политике, информационным технологиям и связи Павел Завальный, Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Александр Хинштейн.

До этого президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал санкции Запада против РФ преступными.

Ранее россияне вошли в топ-3 по турпотоку на Кубу.

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