Трамп избавился от повязки на ухе, которую носил после покушения

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп на первом после покушения митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган, появился без белой повязки на правом ухе, ставшей символом его поддержки после покушения. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что многие сторонники Трампа начали использовать повязку в качестве символа его поддержки после покушения.

На митинге сторонников Трамп появился без повязки, которая прикрывала пулевое ранение, но с пластырем телесного цвета вместо нее.

До этого газета The Washington Post писала, что следователи пока что нашли мало доказательств того, что подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс руководствовался какой-то идеологией. Информация, полученная следователями из телефона Крукса, от его семьи и друзей, не указывает на мотив.

Ранее республиканцы стали носить повязки на ушах в знак солидарности с Трампом.