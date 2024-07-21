Бывшие американские чиновники призвали Байдена отказаться от переизбрания на пост президента

Более полусотни бывших американских чиновников, дипломатов и политических экспертов призвали президента США Джо Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на коллективное письмо, адресованное американскому президенту.

«Сейчас время передать лидерство, и мы с уважением призываем вас это сделать <...> сохраняющаяся обеспокоенность дальнейшим продвижением вашей кандидатуры и растущая вероятность победы [кандидата в президенты США] Дональда Трампа ставят ваши достижения в области национальной безопасности, а также нашу страну под недопустимый уровень риска», — говорится в письме.

По данным телеканала, подписи под обращением оставили 56 бывших чиновников.

До этого американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщал, что демократы хотят видеть президента США Джо Байдена на своем посту до конца его действующего президентского срока, истекающего 20 января 2025 года.

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.