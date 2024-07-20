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Израильтяне вновь вышли на массовые акции протеста

Израильтяне потребовали отложить визит Нетаньяху в США до заключения сделки по Газе

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Eloisa Lopez/Reuters

Тысячи израильтян вышли на  массовые акции протеста с требованием скорейшего освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что протестующие призывают премьер-министра страны отказаться от намеченной поездки в США до того, пока не будет подписано соглашение о вызволении похищенных.

Подчеркивается, что крупнейшая демонстрация проходит в  районе комплекса правительственных зданий на  востоке Тель-Авива. Ее участники требуют согласиться на условия, выдвигаемые движением ХАМАС.

Менее массовые демонстрации проводятся во  многих других городах страны. Активисты обещают продолжить протесты 21  июля, устроив акцию возле аэропорта Бен-Гурион, откуда в  этот день Нетаньяху должен вылететь в  США.

7 июля израильтяне вышли на акции протеста по всей стране с требованием от властей скорейшего освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников и досрочных выборов. Демонстрации проходили в 30 локациях по стране, включая девять крупных транспортных развязок.

Ранее Нетаньяху заявил о приверженности плану Байдена по заложникам в Газе.

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