Израильтяне вновь вышли на массовые акции протеста

Тысячи израильтян вышли на массовые акции протеста с требованием скорейшего освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что протестующие призывают премьер-министра страны отказаться от намеченной поездки в США до того, пока не будет подписано соглашение о вызволении похищенных.

Подчеркивается, что крупнейшая демонстрация проходит в районе комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива. Ее участники требуют согласиться на условия, выдвигаемые движением ХАМАС.

Менее массовые демонстрации проводятся во многих других городах страны. Активисты обещают продолжить протесты 21 июля, устроив акцию возле аэропорта Бен-Гурион, откуда в этот день Нетаньяху должен вылететь в США.

7 июля израильтяне вышли на акции протеста по всей стране с требованием от властей скорейшего освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников и досрочных выборов. Демонстрации проходили в 30 локациях по стране, включая девять крупных транспортных развязок.

Ранее Нетаньяху заявил о приверженности плану Байдена по заложникам в Газе.