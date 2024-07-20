Байден обсудил Украину с главой Еврокомиссии

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудил поддержку Украины в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщили в Белом доме.

Также Байден поздравил фон дер Ляйен с переизбранием. Политики заверили друг друга в приверженности совместно решать «мировые проблемы» и обсудили поддержку Украины.

18 июля Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на новый пятилетний срок. Решение было принято в ходе заседания депутатов Европейского парламента (ЕП) нового созыва, которое прошло во французском городе Страсбурге. В рамках мероприятия состоялось голосование за руководителя ЕК, в результате которого победу одержала фон дер Ляйен. Благодаря этому она останется на соответствующем посту до 2029 года.

И.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что противостояние с Россией станет основой и новой движущей силой европейского проекта под руководством Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее депутата Европарламента вывели с заседания в наморднике.