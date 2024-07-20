Стало известно, собирается ли Макрон искупаться в Сене до начала Олимпиады

Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует купаться в Сене для того, чтобы показать результаты очистки реки до начала летних Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo.

«Он не объявлял, что будет плавать до Олимпиады, он объявил, что будет плавать, и всегда давал это понять», — заявил представитель канцелярии Макрона.

17 июля мэр французской столицы Анн Идальго искупалась в Сене в попытке на личном примере продемонстрировать, что вода в реке пригодна для проведения соревнований в рамках летних Олимпийских игр. Глава Парижа вместе с руководителем оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге опустилась в Сену со специального понтона. Незадолго до этого место, где чиновники совершили заплыв, обследовали специалисты. Они достали со дна реки два велосипеда и скутер.

Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее в Госдуме заявили, что Франция не справляется с подготовкой к Олимпиаде.