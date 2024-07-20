Байден разочарован в ближайшем окружении, не верящем в его победу над Трампом

Действующий президент США Джо Байден разочарован в своем ближайшем окружении, которое не верит в его победу на выборах главы государства в ноябре. Об этом сообщает ABC News.

Телеканал отмечает, что в настоящий момент уже 37 заметных членов Демократической партии США публично призвали Байдена выйти из президентской гонки. В частности, в их рядах оказалась Нэнси Пелоси, занимавшая ранее пост спикера Палаты представителей и считавшаяся соратницей Байдена. Кроме того, к Байдену обратились лидеры демократов в Сенате и Палате представителей Чак Шумер и Хаким Джеффрис. Они выразили мнение, что поражение Байдена на выборах скажется на позициях демократов на Капитолии.

Помимо этого, уже существует проблема недофинансирования избирательной кампании Байдена. Многие спонсоры «пребывают в ярости» и требуют снятия его кандидатуры в битве за президентское кресло.

20 июля сообщалось, что еще один крупный спонсор Демократической партии обратился к Байдену. Миллиардер Майкл Мориц призвал действующего президента США Джо Байдена сняться с выборов. По его словам, у главы Белого дома есть выбор — «тщеславие или добродетель».

Ранее бизнесмен Илон Маск предложил установить предельный возраст для кандидатов в президенты.