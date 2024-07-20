Посол России в США ответил Вашингтону на заявления об аресте Гершковича

Заявления властей Соединенных Штатов об осужденном в России журналисте Эване Гершковиче не выдерживают никакой критики. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, слова которого передает ТАСС.

«Гершкович осужден не за журналистику, а за шпионскую деятельность. Его вина доказана в ходе судебного процесса. Заявления же о том, что Россия подрывает свободу слова и устроила «охоту» за американцами, не выдерживают критики», — сказал он.

19 июля суд в России приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по уголовному делу о шпионаже.

Журналист был задержан в 2023 году в Екатеринбурге. По данным ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которые составляли государственную тайну.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о неопровержимых доказательствах шпионажа журналиста Гершковича.

Ранее Байден отреагировал на приговор журналисту Гершковичу.