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В Польше хотят ввести патриотическое воспитание

Польша рассмотрит законопроект о патриотическом воспитании

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что входящая в правящую коалицию «Польская крестьянская партия» планирует внести в сейм (нижнюю палату польского парламента) проект закона о патриотическом воспитании школьников. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это важный законопроект, Польше на долгие годы нужна стабильность для детей, учащихся в школе.

Косиняк-Камыш добавил, что необходимо создать свод рекомендаций по чтению, героям, личностям и вопросам, которые объединяют граждан.

По мнению министра, подобная мера должна быть принята в виде закона, чтобы его невозможно было изменить при каждом новом правительстве.

До этого Верховная рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект о начальной военной подготовке учащихся средних общеобразовательных заведений к вооруженной защите.

Целью закона является «совершенствование военной подготовки и военно-патриотического воспитания» украинской молодежи. Предмет «Защита Украины» предполагается ввести в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего и высшего образования.

Ранее сообщалось, что детей в украинских школах начнут обучать управлению дронами и ориентированию.

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