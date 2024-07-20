МИД Белоруссии и ФРГ ведут переговоры о судьбе приговоренного к смертной казни немца

Власти Белоруссии и Германии ведут переговоры о судьбе приговоренного к смертной казни немца Рико Кригера. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза сообщает РИА Новости.

Глаз подтвердил проведение консультаций по этой теме на уровне министерств иностранных дел двух государств.

«С учетом просьбы МИДа ФРГ конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации белорусской стороной предложены», — пояснил он.

20 июля стало известно, что гражданин Германии, 30-летний Рико Кригер, приговорен к смертной казни в Белоруссии. Какие именно обвинения были выдвинуты против него, в настоящий момент неизвестно. По данным правозащитного центра «Весна», Кригер был осужден по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии на судебном процессе в конце июня. При этом мужчина находится под стражей с ноября 2023 года.

В МВД ФРГ сообщили, что ведомство и немецкое посольство в Минске оказывают Кригеру консульскую поддержку и ведут интенсивную работу с белорусскими властями в его интересах.

Предположительно, дело может быть связано с полком имени Кастуси Калиновского — группой белорусских наемников, воюющих против России на Украине.

Ранее в МИД РФ прокомментировали вопрос о возможном снятии моратория на смертную казнь.