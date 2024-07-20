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МВФ пришлет на Украину нового постоянного представителя

МВФ: новым постпредом фонда на Украине станет Присцилла Тоффано

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Yuri Gripas/Reuters

С 1 августа Международный валютный фонд (МВФ) заменит своего представителя на Украине. Об этом со ссылкой на пресс-релиз фонда сообщает ТАСС.

После трех лет работы в Киеве место Ваграма Степаняна займет Присцилла Тоффано.

«Смена представителей — стандартная практика для обеспечения ротации сотрудников МВФ», — говорится в документе.

Про нового постпреда Тоффано сообщается, что она гражданка Италии, работает в МВФ с 2013 года.

5 июля сообщалось, что Украина стала вторым крупнейшим заемщиком МВФ, потеснив на этой позиции Египет. После нового транша задолженность страны перед фондом выросла до $13,8 млрд.

До того, 1 июля журнал The Economist указал, что у властей Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта страны. Если не удастся договориться с инвесторами о реструктуризации задолженности, его объявят в августе.

Ранее в Киеве оценили отказ МВФ списать долги Украине.

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