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В Госдуме прокомментировали планы Зеленского встретиться с Трампом

Депутат Чепа: Трамп захочет встретиться с Зеленским из-за предстоящих выборов

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Nathan Howard/Reuters

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп захочет встретиться с Владимиром Зеленским в рамках предвыборной кампании. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, слова которого передает «Лента.ру».

Так Чепа прокомментировал планы Зеленского провести переговоры с Трампом.

По мнению Чепы, эта встреча состоится. Он считает, что к встрече будет стремиться в первую очередь Трамп, так как ему это выгодно в ходе предвыборной кампании.

20 июля Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. В ходе беседы украинский лидер выразил благодарность США за поддержку. Украинский лидер назвал Трампа президентом.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Трамп может приехать на Украину для личной встречи с украинским лидером.

Ранее Блинкен оценил возможность поддержки Украины в случае победы Трампа.

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