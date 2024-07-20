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В офисе Зеленского допустили приезд Трампа на Украину

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров: Трамп может приехать на Украину на встречу

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Jonathan Ernst/Reuters

Кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп может приехать на Украину для личной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в эфире украинского телемарафона.

Он отметил, что в ходе телефонного разговора действительно упоминались возможные варианты времени и места очной встречи.

«Конкретика очень преждевременна — и формат, и время, и место», — сказал Никифоров.

До этого Зеленский назвал Трампа президентом в сообщении о предстоящей встрече.

Избранный президентом Соединенных Штатов человек сохраняет этот титул до конца жизни. Также бывший глава Белого дома может компенсировать расходы на служебные командировки и содержание офиса за счет американского федерального бюджета.

В свою очередь Трамп назвал беседу «очень хорошей». Этот звонок стал их первым разговором с тех пор, как экс-президент США покинул Белый дом.

Разговор прошел на фоне обеспокоенности в Европе на тему возможной политики Трампа в отношении украинского конфликта, а также помощи Киеву.

Ранее Зеленский заявил, что кандидат на пост вице-президента США от республиканцев Джей Ди Вэнс «действительно не понимает», что происходит на Украине.

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